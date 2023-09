Handball

vor 17 Min.

Aichacher Handballerinnen gehen in Herrsching am Ammersee unter

Plus Den Handball-Frauen des TSV Aichach misslingt der Einstand in die Landesliga-Saison gründlich. Die neue Trainerin nennt zwei Gründe für die hohe Niederlage.

Von Johann Eibl

Von einem gemütlichen Ausflug an den Ammersee war vorher ohnehin keine Rede. Dass der Einstand für die Handballerinnen des TSV Aichach in der Landesliga 2023/24 aber so eindeutig enden würde, das hatte wohl auch niemand erwartet. Mit 31:12 Toren setzte sich der TSV Herrsching am Sonntag in seinem Heimspiel in überlegener Weise durch.

Kleiner Trost für die Gäste: Die erste Halbzeit verloren sie mit 6:17, ein klein wenig freundlicher sah es im zweiten Durchgang aus, in dem sie mit 6:14 das Nachsehen hatten. Schon früh zeichnete sich das klare Resultat ab, beim 3:3 sah man den letzten Gleichstand an der Anzeigetafel. Und in den letzten 14 Minuten, als die Schlappe nicht mehr abzuwenden war, blieben die Aichacherinnen ohne jeden Treffer. Ganze drei Handballerinnen waren in der Lage, mehr als ein Tor zu erzielen, was ebenfalls für eine mäßige Vorstellung spricht.

