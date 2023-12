Handball

Aichacher Teams zuhause gefordert - kehrt Marleen Bscheider zurück?

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach wollen ihre Heimbilanz ausbauen, bekommen es aber mit einem Brocken zu tun. Die Aichacher Männer sind klarer Favorit.

Vor knapp zwei Wochen stand für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach ein gemeinsamer Heimspieltag an einem Sonntag auf dem Programm. Beide Teams feierten damals Siege. Wiederholt sich der Ablauf nun an diesem Sonntag? Die Frauen erwarten um 15.30 Uhr in der Landesliga mit dem ASV Dachau einen Rivalen zu einem Duell auf Augenhöhe, die Männer sind zwei Stunden später gegen den TSV Bäumenheim in der Bezirksoberliga klarer Favorit.

Frauen Ginge es rein nach dem vor Monaten erstellten Spielplan, dann würden die Aichacher Handballerinnen mit der Heimpartie gegen Dachau die Vorrunde bereits beenden. Aber weil zuletzt das Dach auf der Halle in Gröbenzell unter den Schneemassen ächzte, konnte diese Auswärtspartie am vergangenen Samstag nicht ausgetragen werden. Nach dem freien Wochenende könnte der Kader vielleicht wieder etwas aufgestockt werden. Marleen Bscheider macht nach ihrer Fußverletzung gute Fortschritte, sodass ihr Einsatz denkbar erscheint. Trainerin Christina Seidel bleibt da vorsichtig: "Ich glaube es noch nicht ganz." Sie sagt wie mehr oder weniger üblich: "Wir sind positiv." Dieser Optimismus rührt von den bisher erzielten zwölf Punkten und von der Tatsache her, das bislang alle Heimspiele gewonnen wurden.

