Aichacherinnen gehen gegen Spitzenreiter Bayern München auf den Platz

In diesen Wochen geht es Schlag auf Schlag im Aichacher Handball. Nach den Auftaktsiegen im Jahr 2025 folgen für die Frauen und Männer des TSV schon die nächsten Heimspiele. Können auch dieses Mal beide Mannschaften jeweils zwei Zähler einfahren? Das wird ein schwieriges Unterfangen, in erster Linie für die Handballerinnen in der Oberliga Süd. Denn die begrüßen am Samstag um 17.15 Uhr keinen Geringeren als Spitzenreiter Bayern München. Auch die Männer erwartet eine harte Nuss, wenn die zweite Garnitur des VfL Günzburg um 19.30 Uhr ebenfalls in der Halle am Gymnasium zum ersten Heimspiel im neuen Jahr antritt.

