Handball

Aichacherinnen starten mit Handicap: Derby für die Handballmänner

Plus Drei Spielerinnen fehlen den Handballerinnen des TSV Aichach zum Auftakt im Jahr 2024. Die Männer aus der Paarstadt müssen zum Derby nach Friedberg.

Von Johann Eibl

Das neue Jahr ist erst einige Tage alt, da starten die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach schon wieder mit ihrer Punktejagd.

Vor der ersten Aufgabe in 2024 ist bei den Handballerinnen des TSV Aichach eine gewisse Skepsis angebracht. Das liegt zum einen am Gegner; die Handballgemeinschaft Würm-Mitte dürfte wohl Verstärkung aus der Ersten erhalten, die spielfrei ist und damit dem abstiegsbedrohten Landesligateam unter die Arme greifen könnte. TSV-Trainerin Christina Seidel holte sich bisher stets wichtige Tipps per Video-Analyse über den Gegner. Fährt sie in diesem Stil fort, nachdem sie ja jetzt in der Rückrunde alle Kontrahenten bereits kennt? Die Antwort auf diese Frage lässt keinen Zweifel offen: „Natürlich!“ Auf diese Weise hat sie erfahren, dass sich bei den „Würmern“ in puncto Personal von Woche zu Woche einiges tut. Da geht es beispielsweise um die wichtige Frage, ob Johanna Stenzel mit von der Partie sein wird. Bei der 21:24-Niederlage im September in Aichach war sie allein zehnmal als Werferin erfolgreich.

