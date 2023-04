Aufstieg im Showdown: Aichacher Handballer jubeln in Relegation

Das Zweite Männerteam der Handballer des TSV Aichach steigt in die Bezirksliga auf. In der Relegation gegen den TSV Neusäß wird ein Routinier zum Matchwinner.

War für ein Finale für die Handballer des TSV Aichach. Das Zweite Männerteam setzte sich im Relegationsspiel in Hochzoll gegen den TSV Neusäß durch und steigt in die Bezirksliga auf. Nach den Erfolgen der beiden Frauenmannschaften ist es der dritte Aufstieg für die Abteilung in dieser Saison. Ein Routinier wird zum Matchwinner für die Paarstädter.

Von Anfang nahmen die Aichacher das Heft in die Hand. Aichach, bei denen Thomas Bauer und Christoph Huber aus dem Kader der Ersten am Start waren, ging schnell 2:0 in Führung. Neusäß blieb anfangs dran, nach einer Viertelstunde war die Aichacher Führung auf vier Zähler angewachsen. Die Neusäßer bekamen mehrere Siebenmeter zugesprochen und blieben so im Spiel. Ansonsten dominierten die Paarstädter, die in der Oststaffel der Bezirksklasse auf Platz zwei landeten. Es ging hin und her. Neusäß konnte bis zur Pause den Rückstand nochmals verkürzen. Mit 16:14 ging es in die Kabinen.

Handball: Nach vier Jahren kehrt Aichach in Bezirksliga zurück

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Neusäß konnte gleich mehrmals ausgleichen, ging aber nie in Führung. Dann drehte die Aichacher Abwehr um die starken Torhüter Benedikt Szierbeck und Julian Böhm auf und so konnten sich die Aichacher einen Vorsprung von fünf Toren herauswerfen. Trotz einer Roten Karte für Thomas Bauer hielt Aichach den Vorsprung. Quirin Großhausers Treffer zum 31:25 fünf Minuten vor dem Ende war die Entscheidung. Danach konnte Neusäß zwar noch verkürzen, doch am Sieg und damit am Aufstieg des TSV Aichach II endete das nichts mehr. Sieggarant für Aichach war neben der starken Defensive Routinier Gregor Triltsch. Der 41-Jähirge war mit elf Toren erfolgreichster Werfer. Von seinen fünf Siebenmetern saßen allesamt.

Während die Neusäßer enttäuscht auf dem Hallenboden saßen, jubelten die Aichacher mit den zahlreichen Fans die Rückkehr in die Bezirksliga. Zuletzt gehört die Mannschaft vor vier Jahren dieser Klasse an. (sry-)