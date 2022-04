Handball

Aufstiegsrennen beginnt: Das ist die Ausgangsposition der Aichacher Handballer

Die Handballer des TSV Aichach (rote Trikots hier gegen Günzburg II) starten am Samstag in die Aufstiegsrunde.

Plus Für die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Aichach beginnen am Samstag die Play-offs. Die TSV-Frauen verabschieden sich mit zwei Heimspielen aus der Landesliga.

Von Johann Eibl

Für die Handballerinnen des TSV Aichach erfolgt am Sonntag der Schlusspfiff für die Saison 2021/22. Die Männer hingegen starten in eine Art Verlängerung der Runde. Sie bestreiten am Samstag die erste von sechs Partien in der Aufstiegsrunde zur Landesliga.

