Handball

05:55 Uhr

Aus der Traum: Aichacher Handballer verpassen Aufstieg in die Landesliga

Plus Bei der Heimniederlage gegen die HSG Lauingen-Wittislingen liegen die Handball-Männer des TSV Aichach nur am Anfang in Führung. Das Ziel ist unerreichbar.

Von Johann Eibl

Die Chancen auf einen Aufstieg in die Landesliga waren ohnehin nicht mehr gerade die allerbesten. Seit Samstagabend ist klar: Die Handballer des TSV Aichach werden auch in der Saison 2022/23 der Bezirksoberliga angehören und dann einen neuen Anlauf für die nächsthöhere Klasse unternehmen. Das erste Heimspiel in dieser Aufstiegsrunde gegen die HSG Lauingen-Wittislingen endete mit einer 21:25-Niederlage.

