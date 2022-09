Aichacher Handballer sind nach erstem Spieltag Tabellenführer

Plus Nach einem klaren Sieg beim TSV Haunstetten III stehen die Handballer des TSV Aichach in der Tabelle ganz oben. Warum der Spitzenplatz nicht überbewertet werden darf.

Der erste Spitzenreiter in der Bezirksoberliga Schwaben bei den Handballern heißt TSV Aichach. Diese Formulierung entspricht der Faktenlage, weil kein anderes Team zum Auftakt höher gewann als die Aichacher, die sich beim Team drei des TSV Haunstetten mit 28:19 Toren durchsetzten.