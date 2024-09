Aichacher Handballer verlieren in Niederraunau: Gute Leistung bleibt ohne Lohn

Es stellte keine große Überraschung dar, dass die Handballer des TSV Aichach das zweite Spiel in der Bezirksoberliga als Verlierer beendeten. In Niederraunau unterlagen sie mit 30:39 Toren. Zur Pause lagen die Hausherren mit 19:15 in Front, nachdem die Gäste zeitweise sogar die Nase vorn hatten. Wie erwartet, erwies sich der Absteiger als wesentlich stärker im Vergleich zum Team zwei des VfL Günzburg, bei dem sich die Aichacher knapp eine Woche zuvor mit 30:27 Toren durchgesetzt hatten.

„War ein bisschen zu deutlich“, kommentierte Konstantin Schön den Endstand am Samstagabend. „Niederraunau war sehr, sehr stark“, so der Aichacher Trainer. Er hatte seine Leute angewiesen, den starken Raunauer Handballer im rechten Rückraum in Manndeckung zu nehmen, um damit die Schaltzentrale der Gastgeber lahmzulegen. Doch diese Rechnung ging nicht auf, denn nun entstanden in anderen Bereichen mehr Lücken, die zu Toren führten. „Wir haben alle richtig, richtig gut gekämpft“, versicherte Schön: „Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert.“

Handball-Bezirksoberliga: Rückkehrer Oliver Huber trifft nach Krankheit doppelt für Aichach

Oliver Huber kehrte nach seiner Krankheit früher als erwartet ins Team zurück und erzielte auch zwei Tore. Wie angekündigt, konnte auch Johannes Euba dieses Mal eingreifen. Was nicht nur Konstantin Schön arg missfiel, das war das frühe Ausscheiden von David Seidler, der bereits nach zehn Minuten verletzt die Segel streichen musste.

Auf dieser Vorstellung könne man aufbauen, versicherte der Trainer, dem aber ebenso wenig entgangen war, dass längst nicht alles nach Wunsch läuft bei den Aichachern. Es gelte, die Abstimmung zu verbessern und die Abwehrreihe sicherer zu machen. (jeb)

TSV Aichach: Walther, Chikh, Großhauser, Leopold, Stubner (4/1), Maas (3), Seidler (1), Huber (2), Euba (1), Hartl (4), Clauß (3), Grosshauser (6), Wolf (5/3), Atzkern (1). – Siebenmeter: 4:5. – Zeitstrafen: 7:5.