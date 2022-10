Handball-Bezirksoberliga

Enge Auswärts-Kisten: Aichacher Teams machen es spannend

Plus Während sich die Handballerinnen des TSV Aichach mit 30:29 knapp in Wertingen durchsetzen, zieht das Männer-Team in Schwabmünchen mit 31:33 den Kürzeren.

Nach drei Spieltagen bleiben die Handballerinnen des TSV Aichach verlustpunktfrei weiter an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga. Sie siegten ersatzgeschwächt in Wertingen knapp mit 30:29. Die TSV-Männer mussten dagegen einen weiteren Rückschlag hinnehmen und unterlagen in Schwabmünchen mit 31:33. Ein Ersatzmann entpuppt sich gerade in der Anfangsphase als Bank gegen den Favoriten.

