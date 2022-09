Ohne drei: Aichacher Handballer starten beim Aufsteiger

Plus Die Handballer des TSV Aichach beginnen gleich mit einem Derby. Was sich Trainer Stefan Knittl vom Auftakt beim TSV Haunstetten II erwartet.

„Es wird höchste Zeit, dass es los geht.“ Dieser Seufzer ist von Stefan Knittl zu hören, dem Spielertrainer bei den Handballern des TSV Aichach. Für diese Sportler geht die lange Zeit der Vorbereitung und Testspiele nun zu Ende; am Sonntag beginnt der Kampf um die Punkte in der Bezirksoberliga mit dem Gastspiel beim Dritten Team des TSV Haunstetten. Los geht’s dort 14.30 Uhr.