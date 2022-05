Handball

Chancen der Aichacher Handball-Männer auf den Aufstieg sinken

Plus Die Aichacher Handballer unterliegen Haunstetten II in der Aufstiegsrunde zur Landesliga. Dabei erlebt Aichachs Spielertrainer Knittl eine verzichtbare Premiere.

Von Johann Eibl

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Handballer des TSV Aichach auch in der kommenden Saison der Bezirksoberliga angehören. Am Samstag unterlagen sie in der Aufstiegsrunde zur Landesliga beim TSV Haunstetten II mit 20:23 Toren. Der Sieger führt die Tabelle mit 10:2 Punkten an, Aichach weist 5:7 Zähler auf. Diesen Rückstand in den restlichen vier Partien noch aufzuholen, das dürfte ein verdammt schwieriges Unterfangen werden. Das Ziel Aufstieg hatte freilich ohnehin niemand aus dem Kreis der Verantwortlichen in den Mund genommen. Schon aus Respekt vor den Gegnern, beispielsweise vor Haunstetten II.

