Die Jahre der Sehnsucht haben ein Ende: Oberliga-Luft weht durch die Aichacher Halle

Der Auftakt in die neue Handball-Saison begann für den TSV Aichach mit Misserfolgen. Beim ASV Cham hatten die Männer keine echte Chance, das Gleiche lässt sich über die Frauen sagen, die beim Team zwei des TSV Haunstetten die Verliererstraße nicht verlassen konnten. Diese Niederlagen stellten keine echten Überraschungen dar, schließlich kamen sie auswärts jeweils gegen Top-Teams in ihren Oberligen zustande. Anders sieht es nun vor den ersten Heimspielen aus. Die Frauen erwarten am Samstag um 17.15 Uhr das Team des HC Donau/Paar, die Männer um 19.30 Uhr die Vertretung des HSG Dietmannsried/Altusried. Keine Frage: Dieses Mal sollen und wollen die Gastgeber nicht leer ausgehen. Allerdings muss man auch hinzufügen: Erneut verdienen die Gegner nicht nur Respekt, ihnen ist durchaus mehr als nur die Rolle eines Außenseiters zuzutrauen.

Männer: Samstag, 4. Oktober 2025: Dieses Datum darf die Handball-Abteilung des TSV Aichach ganz dick in den Annalen unterstreichen, egal wie das erste Heimspiel der Runde auch enden mag. Denn an diesem Tag weht in der Aichacher Halle am Gymnasium Oberliga-Luft, nach der sich Mannschaft wie Fans seit vielen Jahren gesehnt haben. Mit der HSG Dietmannsried/Altusried stellt sich eine Mannschaft vor, die mit zwei Siegen ihre Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat. Nach einem 26:24-Sieg beim SC Unterpfaffenhofen-Germering gewann sie mit 33:29 zu Hause gegen den ESV 27 Regensburg und ist damit als eines von vier Oberliga-Teams noch frei von Verlustpunkten. In der letzten Saison ging man als Siebter durchs Ziel.

Handball-Heimauftakt: Frauen des TSV Aichach gegen HC Donau/Paar, Männer gegen HSG Dietmannsried/Altusried

Diesen Gegner kennt Andreas Hollerweger, der Aichacher Trainer, ausgesprochen gut, weil er früher in dieser Gegend lebte: „Im Kern ist die Mannschaft seit Jahren zusammen.“ Daher kennen sich die Akteure bestens. Und wie sieht es beim eigenen Team aus? „Janis Riedmann ist noch raus“, teilt der Coach mit, der mit Timo Stubner wieder rechnen kann und wohl auch mit Sebastian Leopold. In Cham musste Aufsteiger Aichach zuletzt erkennen, dass in der Oberliga ein anderer Wind weht. Nun kommt es darauf an, sich möglichst bald an die neue Umgebung zu gewöhnen, um nicht von Anfang an einen Stammplatz im Keller der Tabelle zu abonnieren.

Frauen: „Unser Auftakt-Programm ist nicht von schlechten Eltern“, beschreibt Trainer Manfred Szierbeck den Oberliga-Start für seine Mannschaft. Das Team der HC Donau-Paar, erster Gegner zu Hause, begann mit einer 18:25-Niederlage beim TSV EBE Forst United II und ließ danach einen 35:25-Heimsieg über den SC Unterpfaffenhofen-Germering folgen. In der letzten Runde wurde die Mannschaft aus dem Großraum Ingolstadt Vizemeister, sie gewann damals das Heimspiel gegen Aichach mit 44:32 und unterlag in der Rückrunde mit 31:33 Toren. Zum Großteil blieb das Personal bei diesem Kontrahenten unverändert, eine Spielerin ist nach Regensburg abgewandert.

Szierbeck schaut bewusst nicht so sehr auf den Gegner, sondern auf die eigenen Schützlinge. „Wir müssen kleine Schritte nach vorne machen, das habe ich ihnen auch im Training am Dienstag gesagt“, so Szierbeck: „Wir werden alles versuchen, damit die Punkte in Aichach bleiben.“ Zwei Spielerinnen werden ihren Beitrag dazu nicht leisten können, weil sie aus privaten Gründen verhindert sind: Anna Euba und Lena Rappel. Der Coach bleibt bei diesem Thema entspannt: „Wir haben einen 16er-Kader, da fällt das nicht so auf. Da mache ich mir keine Sorgen.“ Es kommen eben andere Handballerinnen dafür zum Zug.