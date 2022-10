Handball

06:00 Uhr

Derby-Sieger: Aichacher Handballerinnen erobern Tabellenspitze

Plus Die Aichacher Handballerinnen verteidigen die Tabellenspitze gegen Haunstetten III. Die Männer besiegen Kissing. Trotzdem ist Trainer Knittl unzufrieden.

Von Evelin Grauer

Derby-Zeit hieß es am Wochenende in der Bezirksoberliga bei den Aichacher Handballern. Am Ende standen zwei Derby-Siege. Während die TSV-Männer fast erwartungsgemäß gegen Schlusslicht Kissing gewannen, feierte das junge Damenteam einen unerwartet hohen Sieg gegen Haunstetten III und ist Tabellenführer.

