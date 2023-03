Handball

Die Aichacher Handball-Meisterinnen bleiben auf der Siegerstraße

Plus Die Handball-Damen des TSV Aichach sind bei der HSG Lauingen-Wittislingen erfolgreich. Die Männer verpassen in Königsbrunn mit vielen Fehlwürfen einen möglichen Erfolg.

In wenigen Tagen beginnt der Monat April, dann enden üblicherweise die Spielzeiten im Handball in unserer Region. Am vergangenen Wochenende waren die Teams des TSV Aichach zum vorletzten Mal im Einsatz, jeweils auswärts. Die Männer unterlagen in Königsbrunn mit 23:26 Toren, die Frauen behaupteten sich beim Tabellenneunten HSG Lauingen-Wittislingen mit 26:21.

Männer Zur Pause lagen die Gäste noch mit 13:12 Toren vorne, doch danach drehte Königsbrunn die Partie. Dieses Ergebnis hat auch eine direkte Auswirkung auf die Tabelle, der Sieger überholte den Verlierer. Die Paarstädter liegen jetzt auf Tabellenplatz sechs. Die personelle Lage der Aichacher war keineswegs ideal, es galt neben dem verletzten Konstantin Schön auch Thomas Bauer und Christoph Huber zu ersetzen, die beide geschont werden für die Aufstiegsspiele der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga . Diese Engpässe wollte Stefan Knittl , der Spielertrainer, aber nicht als Entschuldigung für die Niederlage anführen: „Das sollte uns keine Probleme bereiten. Wir haben uns die Chancen herausgespielt.“ Doch der Abschluss ließ nicht selten zu wünschen übrig. Das war auch auf die Qualitäten des BHC-Keepers zurückzuführen. Die Leistung der TSV-Defensive gefiel Knittl , auch Torhüter Julian Böhm sprach er in positiver Weise an. Mit Janis Riedmann gehörte ein Handballer dem TSV-Kader an, der in der zweiten Mannschaft sportlich zu Hause ist.

TSV Aichach Böhm, Weymann, Potterfield, Knittl (6/3), Kügle (2), Leopold (2), Stubner (2), Riedmann, Oliver Huber (2/1), Euba (4), Breitsameter, Atzkern (5). Siebenmeter 4:6 Zeitstrafen 4:4.

