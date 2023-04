Handball

Die Aichacher Handballerinnen feiern den Titel mit Sieg und Torte

Plus Die Aichacher Handballerinnen setzen sich in Kissing nach einem wahren Krimi durch und feiern ausgelassen. Für die TSV-Männer glänzen zwei Spieler mit 22 Treffern.

Mit zwei Siegen schlossen die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach die Saison 2022/23 in ihren jeweiligen Bezirksoberligen ab. Die Männer waren beim Team zwei des VfL Günzburg mit 32:25 Toren erfolgreich, die Frauen mit 30:29 beim Kissinger SC. Danach wurde gefeiert.

Frauen Das Saisonfinale wurde für die Aichacher Handballerinnen, deren Meistertitel schon davor feststand, noch einmal zu einem regelrechten Krimi. Diese Beschreibung traf bereits auf das Duell in der Hinrunde zu, als Kissing sich mit 31:30 durchgesetzt hatte. Diesmal drehte Aichach den Spieß allerdings um und feierte beim Vizemeister einen ebenso knappen 30:29-Erfolg, der sich zur Pause nicht unbedingt abgezeichnet hatte. Da führte der Kissinger SC noch mit 14:12. Nach knapp 40 Minuten glückte dem neuen Landesligisten der Gleichstand, im Endspurt waren die Aichacherinnen in einem engen Schlagabtausch einen Tick stärker und feierten schließlich den 15. Sieg im 16. Spiel der Saison 2022/23. Ihr Vorsprung beträgt damit nicht weniger als sieben Zähler. Zur Feier des Tages gab es auch eine große Torte.





„Das war spannender als jede Netflixserie, war ein Superende“, urteilte Trainer Manfred Szierbeck am Sonntagabend. Und dann äußerte er sich zu seinen Gefühlen, die ihn beim Abschied als Coach der Frauen bewegten: „Mir blutet das Herz.“ Aber weil er ebenso im Schichtdienst tätig ist wie seine Gattin Stephanie, die zusammen mit ihm einige Wochen lang das Trainerteam bildete, heißt es Abschied nehmen von diesen Ämtern. „Ich habe schon vorher gewusst, dass wir das Spiel gewinnen“, erklärte Manfred Szierbeck: „So viel Vertrauen habe ich in die Mannschaft.“ Die hatte erneut Probleme, ins Spiel zu finden, weil sich die technischen Fehler im Angriff häuften. Aber dann wurden die Gäste immer besser. Eine starke Leistung in der Abwehr leitete die Wende ein. Am Ende wurde ein Treffer von Annabel Weiß nicht anerkannt und Katja Walther ließ eine große Chance ungenutzt.

