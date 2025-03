Die Schützenhilfe bleibt aus

Einige Minuten lang sah es am Samstag durchaus so aus, als könnten die Handballer des TSV Aichach Schützenhilfe erhalten. Doch dann verspielte die HSG Lauingen-Wittislingen noch einen Vorsprung von fünf Toren und unterlag schließlich dem TSV Göggingen mit 27:33. Somit gibt es keine Veränderungen an der Spitze der Bezirksoberliga der Männer. Aichach führt nach dem 32:21-Erfolg bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen zwei Runden vor dem Finale weiterhin die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an. Die TSV-Frauen unterlagen bei der zweiten Mannschaft des TSV Haunstetten mit 28:29 und müssen nach wie vor zumindest ein wenig bangen um den Erhalt der Oberliga Süd.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schützenhilfe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis