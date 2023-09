Handball

Doppelter Heimauftakt: So gehen die Aichacher Handballteams in die Spiele

Plus Zum Heimspielauftakt am Sonntag hoffen die Handballteams des TSV Aichach auf viele Fans. Die Frauen haben etwas gut zu machen, die Männer bestreiten ein Derby.

Zum ersten Mal in der Saison 2023/24 hat die Handballabteilung des TSV Aichach eine Doppelveranstaltung anzubieten. Aber nicht wie üblich am Samstag, sondern erst am Sonntag. Ab 15.30 Uhr spielen die Frauen in der Landesliga gegen die HSG Würm-Mitte II, zwei Stunden später die Männer in der Bezirksoberliga gegen den TSV Friedberg. Es geht also in beiden Fällen gegen Vereine, die ihre zweite Mannschaft ins Rennen schicken.

Frauen Der Aichacher Gegner wird in der Szene gerne mal als „Würmer“ tituliert. Das hat weniger mit den kleinen Tieren im Erdreich zu tun, sondern mit dem Fluss Würm, dem einzigen Abfluss des Starnberger Sees. Die Handballerinnen aus dem Münchner Westen sehen sich auch als Würmtaler Wildkatzen, deren erstes Team in der 3. Liga vertreten ist. Die Gefahr, dass die Landesligatruppe von dieser Seite am Sonntag wesentliche Verstärkung erhält, ist gering, weil das Team eins 60 Minuten später ebenfalls um Punkte kämpft. Besondere Beachtung verdient in Aichach die 23-jährige Johanna Stenzel, die beim 25:20-Erfolg gegen die TG Landshut allein neunmal die Kugel in die Maschen beförderte. Sie ist bekannt dafür, dass sie vornehmlich aus dem linken Rückraum für Gefahr sorgt.

