Handball

vor 18 Min.

Doppelter Jubel bei den Aichacher Handballern

Plus Sowohl die Handball-Frauen als auch die Handball-Männer des TSV Aichach gewinnen ihr erstes Heimspiel. Friedberg hat im Landkreisderby keine Chance. Bei den Damen überragt die Torhüterin.

Von Johann Eibl

Im Handball-Lager des TSV Aichach herrschte am Sonntagabend Jubelstimmung. Erst gewannen die Frauen erstmals in der Landesliga, dann setzten sich die Männer in der Bezirksoberliga klar gegen Friedberg durch. Kurios: In beiden Fällen durften die Gastgeber jeweils 24 Tore feiern.

Frauen tanken Selbstvertrauen

Können die Aichacher Handballerinnen nach dem Aufstieg in der Landesliga bestehen? Diese Frage durfte man nach der Startniederlage in Herrsching (12:31) durchaus stellen. Eine Woche später sieht die Welt um einiges besser aus. Und das gleich aus zwei Gründen. Herrsching unterstrich seine Ambitionen in Richtung Bayernliga mit einem weiteren Paukenschlag, der mit 33:16 beim PSV München ähnlich klar ausfiel. Und die Aichacherinnen holten die ersten Punkte, indem sie sich gegen das zweite Team der HSG Würm-Mitte mit 24:21 durchsetzten.

