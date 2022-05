Drei Heimspiele für die Handballer des TSV Aichach

In der Aufstiegsrunde stehen für die TSV-Männer noch drei Partien zuhause an. Gegen die HSG Lauingen-Wittislingen fehlt am Samstag Vinzenz Hartl wegen einer anderen Sportart.

In den vergangenen Tagen diente die Mehrfachturnhalle am Aichacher Gymnasium schulischen Zwecken. Nun sind die Abiturprüfungen abgeschlossen, jetzt kann dort wieder Sport betrieben werden. Das gilt unter anderem für die Handballer des TSV Aichach, die jetzt in der Aufstiegsrunde zur Landesliga gleich drei Heimspiele in Folge haben. Grund ist, dass das vergangene Spiel wegen der Prüfungen in Haunstetten ausgetragen werden musste. Das erste Spiel zuhause haben die Paarstädter am Samstag um 19.15 Uhr gegen die HSG Lauingen-Wittislingen.

Gegner spielt ohne Harz

Die Gäste stehen am Ende der Tabelle, es sieht danach aus, dass sich daran im Laufe der kommenden Wochen wohl auch nicht allzu viel ändern wird. Am ersten Spieltag in der Vorrunde der Bezirksoberliga ließ die Spielgemeinschaft mit einem 25:20-Erfolg zuhause gegen das Team zwei des TSV Haunstetten aufhorchen. Als die Runde in der Staffel abgeschlossen wurde, wiesen die Handballer aus Lauingen und Wittislingen 14:6 Punkte auf und standen auf dem dritten Rang. „Die spielen ohne Harz“, sagt Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl: „Das ist für uns ein kleiner Nachteil.“ Dennoch ist seine Devise für Samstag klar: „Das ist ein Heimspiel.“ Dem „tollen Heimpublikum“ wolle man was bieten, am liebsten in Form zwei Punkten.

Personell hat der TSV keine Probleme

Aus personeller Sicht gibt es kaum Probleme. Ein Mann aus dem engeren Kreis der Kandidaten aber wird fehlen. Vinzenz Hartl spielt nicht nur Handball, er ist auch ein Kanute und als solcher hat er wichtige Wettkämpfe zu bewältigen. Darum sagt Knittl: „Der soll sich auf sein Kanu konzentrieren“, so Knittl. Auch ein Keeper wird nicht mit von der Partie sein. Julian Böhm wird im Team zwei benötigt. Das bedeutet, dass sich diesmal Masin Chikh und Stefan Walther zwischen den Pfosten abwechseln können.