Duell um die Spitze: Aichacher Handballer empfangen Niederraunau

Jetzt wird es so richtig ernst für die Handballer des TSV Aichach. Der Spitzenreiter der Bezirksoberliga erwartet am Samstag um 19.30 Uhr den Rangzweiten aus Niederraunau und will sich für die Niederlage im Herbst revanchieren, die bislang einzige in der gesamten Runde. Mit Zuversicht dürfen die TSV-Frauen um 17.15 Uhr ins Duell gegen den ASV Dachau gehen, der das Ende der Oberliga-Tabelle ziert und in der Vorrunde in diesem Duell ebenfalls die Oberhand behalten hat. Aichach will somit zwei offene Rechnungen begleichen.

