Ein Titel, zwei Vizemeisterschaften - Aichacher Nachwuchs jubelt

Mehrere Handballmannschaften des TSV Aichach beenden die Saison erfolgreich. Die C-Jugend holt sich die Meisterschaft. Zwei Teams landen auf Platz zwei.

Bei den Nachwuchshandballern des TSV Aichach gab es gleich mehrfach Grund zur Freude. Zwei Mannschaften holten sich die Vizemeisterschaft, ein Team sogar den Titel.

Im letzten Punktspiel musste die männliche C-Jugend des TSV in der Bezirksliga beim TSV Meitingen antreten. Die Aichacher Buben wollten ihren Meistertitel bestätigen. Schnelle Spielzüge nach vorne und eine sichere Abwehr ließen dem Gegner keine Chance. Schon in der Anfangsphase zogen die Gäste davon, zur pause stand es 8:4. Auch nach dem Wechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Paarstädter bauten ihren Vorsprung aus und siegten mit 27:18 Erfolg. Ein wichtiges Spiel stand für die weibliche B-Jugend bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf, winkte bei einem Sieg die Vizemeisterschaft. Die erste Hälfte war ein Match auf Augenhöhe. Die Führung wechselte hin und her. Nach 35 Minuten war dann die Schlacht geschlagen und die Aichacherinnen gewannen mit 25:17.

Eine beachtliche Zahl an Handballinteressierten hatte sich eingefunden, um das Schlagerspiel in der Bezirksoberliga der männlichen U19 zwischen dem Tabellenzweiten TSV Aichach und dem Spitzenreiter TSV Niederaunau anzuschauen. Die Heimischen rannten immer einem Rückstand hinterher, mussten sich am Ende knapp mit 28:31 geschlagen und mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben. (rla)