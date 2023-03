Endspurt für Aichacher Handballteams: Personell wird sich etwas tun

Plus Für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach stehen noch zwei Spiele an. Ein Spieler wird pausieren – aus einem guten Grund. Die Trainersuche läuft.

Die Handball-Saison 2022/23 befindet sich auf der Zielgeraden. Zwei Spieltage noch, dann dürfen die Frauen und Männer des TSV Aichach eine längere Pause einlegen. Zwei Spieltage mit jeweils Auswärtspartien in der Bezirksoberliga. Die Männer sind am Samstag in Königsbrunn zu Gast, die Frauen peilen ein Ziel in einer anderen Richtung an, sie fahren nach Lauingen.

Männer Es wäre keine Überraschung, würde die Partie in Königsbrunn ausgesprochen spannend verlaufen. Die Gastgeber stehen in der Tabelle lediglich einen Zähler schlechter da als Aichach und haben den direkten Vergleich in der Hinrunde mit 24:25 verloren. Stefan Knittl , der Aichacher Spielertrainer, rechnet daher mit einem Duell auf Augenhöhe: „Beide Mannschaft sind personell ein bisschen eingekürzt.“ Vom Gegner weiß er, dass er einige Verletzte zu beklagen hat. Aufseiten des TSV stellt sich die Frage, ob Konstantin Schön überhaupt noch einmal das Trikot überstreifen wird. Es ist keineswegs das erste Mal, dass es den Rückraumspieler so schwer am rechten Knie erwischt hat. Daher denkt er ernsthaft über ein Ende seiner sportlichen Laufbahn nach.

Thomas Bauer wird man wohl auch nicht mehr in der Ersten erleben: „Ich bin jetzt 32 Jahre alt, bin der Zweitälteste im Team. Nur der Olli (Huber) ist älter als ich. Wir haben einen Kader mit 19 Mann.“ Daher, so seine Rechnung, könne die Mannschaft nun auch ohne ihn auskommen. Seine erste Urkunde als Handballer hat Bauer im Oktober 1997 erhalten. Nun erwägt er, die restlichen beiden Einsätze in der Bezirksoberliga nicht mehr zu bestreiten, dann wäre er frei für die Relegation der Zweiten, die in der Bezirksklasse Vizemeister wurde und über die Relegation die Bezirksliga anstrebt. Dass für Torhüter Masin Chikh die Runde bereits gelaufen ist, das liegt dagegen an gesundheitlichen Erwägungen. „Wir werden die Saison ohne ihn zu Ende bringen“, erklärt Knittl, dem das Risiko bei einer noch nicht ganz ausgeheilten Verletzung als zu hoch erscheint.

Handball: Aichacher Frauen sind auf Trainersuche

Frauen Eine halbe Ewigkeit ist vergangen seit dem letzten Auftritt der Aichacher Handballerinnen. Das war am 11. Februar in Haunstetten . Lena Schmid zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu und muss befürchten, erst im nächsten Jahr wieder eingreifen zu können. Ansonsten stehen alle Feldspielerinnen zur Verfügung, wenn die vorletzte Partie in dieser Saison am Sonntag um 17.30 Uhr in der Stadthalle von Lauingen angepfiffen wird. Aus privaten Gründen wird diesmal Torhüterin Vildan Acar fehlen, Silke Arnold meldet sich zurück und wird bei Bedarf unterstützt von Anja Finkenzeller .

Die lange Unterbrechung dürfte sich negativ auf den Spielrhythmus bei der HSG Lauingen-Wittislingen auswirken. „Wird schwierig“, befürchtet Trainer Manfred Szierbeck. Nur gut, dass die Mannschaft das Klassenziel Meisterschaft bereits erreicht hat. An der Unterstützung von den Rängen her sollte es diesmal nicht mangeln, denn die Mannschaft fährt mit einem Bus, der um 15.15 Uhr das Gymnasium in Aichach verlässt und Interessenten die Möglichkeit zum Mitfahren bieten wird. Eine Frage ist noch offen: Wer wird die Frauen in der nächsten Saison trainieren? „Wir haben noch niemanden gefunden“, sagt Tini Wonnenberg, die Abteilungsleiterin. Es laufen aber bereits Gespräche, um die Nachfolge für das Ehepaar Szierbeck zu klären.