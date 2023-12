Handball

vor 18 Min.

Erfolgreiche Generalprobe: Aichach feiert Schützenfest - TSV-Frauen sauer

Plus Die Handballer des TSV Aichach feiern ein Schützenfest. Ein Spieler, der gar nicht spielen sollte, trifft zwölfmal. Die TSV-Frauen ärgern sich über Spielweise.

Von Johann Eibl

Generalprobe geglückt: Vor dem Topspiel in der Bezirksoberliga am kommenden Samstag gegen den TV Gundelfingen feierten die Handballer des TSV Aichach ein wahres Schützenfest. Sie bezwangen Schlusslicht Bäumenheim in einer einseitigen Partie mit 39:20. Zuvor kassierten die TSV-Frauen ihre erste Heimniederlage in der Landesliga, dem ASV Dachau unterlagen sie mit 31:36 Toren.

Frauen Ungewöhnlich lange debattierte TSV-Trainer Christina Schlegel nach dem aus ihrer Sicht "sehr komischen Spiel" mit den Schiedsrichtern. Das hatte seinen Grund: "Wir haben x Leute, wo wir Verletzungen eintragen müssen. Das war schon sehr grob, teilweise. Die Mädels sind richtig verunsichert worden durch das Pfeifen." Dass die Aichacherinnen diesmal leer ausgingen vor eigenem Publikum, das lag nicht zuletzt daran, dass das Team aus Dachau beim Torabschluss um einiges effektiver auftrat als der Neuling. In erster Linie ein Verdienst von Daniela Blum, die mit nicht weniger als 16 Treffern glänzte. Es war von vornherein bekannt, dass diese Spielerin, die durchaus eine, wenn nicht gar auch zwei Ligen höher ebenfalls eine Chance verdient hätte, auf Seiten des ASV überragt. Dennoch gelang es nicht, ihre Kreise wirkungsvoll einzuengen.

Im ersten Abschnitt konnte man mit der Leistung der Unparteiischen noch einigermaßen leben. Doch danach häuften sich Entscheidungen, die fragwürdig waren und zu kritischen Rufen aus dem Publikum führten. Das ließen sich die beiden Männer ans Anzing nicht bieten, sie unterbrachen die Partie so lange geradezu demonstrativ, bis drei Aichacher bei ihnen antraten, die Binden mit dem Auftrag Ordner jeweils an einem Oberarm trugen. Sie wurden nun dazu vergattert, für Ruhe auf den Rängen zu sorgen. Souverän war diese Vorgehensweise ganz gewiss nicht. Sie trug auch dazu bei, dass die Aichacherinnen den Rückstand nicht mehr aufholen konnten.

