Fast 50 Tore: Aichacher Männer feiern Schützenfest

Die Handballmänner des TSV Aichach deklassieren den TSV Meitingen. Die TSV-Frauen müssen weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison warten.

Erneut verlief der Heimspieltag für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach unterschiedlich. Während die Männer einen Kantersieg feiern, bleiben die Frauen sieglos.

Männer So hoch wie am Samstag haben sich die Aichacher schon lange nicht mehr in einem Punktspiel durchgesetzt. Mit 47:25 schossen sie den TSV Meitingen förmlich aus der Halle. Bereits nach 30 Minuten lag das Schlusslicht mit 8:22 im Hintertreffen. Am Ende konnten die Gäste froh sein, dass ihnen wenigstens die Schmach des 50. Gegentores erspart blieb. „Dann steig’n ma’ hoid wieder ab.“ Dieser passende Seufzer entfuhr Benjamin Niedermeyer, als er nach dem Debakel seinen Siebensachen packte und zum Duschen aufbrach. Der Tabellenletzte zahlte einmal mehr Lehrgeld. Es mangelt an der nötigen Qualität.

Eine Aussage, die aber ganz gewiss nicht auf Thomas Keller zutrifft, der erneut mit 14 Toren glänzte. Stefan Michel, sein Teamkamerad, wurde kurz nach der Pause mit Rot ausgeschlossen, weil er Quirin Grosshauser beim Sprungraum in den Wurfkreis gestoßen hatte. Auch für Michael Kügle (Aichach) kam nach drei Zeitstrafen das vorzeitige Aus. Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl konnte sich diesmal mit der Rolle des Zuschauers begnügen: „Ohne Harz, das ist nicht mein Handball“, so seine Begründung. „Die Spielzeiten haben sich die anderen auch verdient.“ Sich ein wenig zu schonen, war auch vor dem Hintergrund der kommenden Aufgaben gewiss kein Fehler. Am Mittwoch steht um 20 Uhr das Heimspiel gegen den TSV Friedberg II an und am Samstag folgt der Härtetest in Günzburg. „Alle haben eine Topleistung abgerufen“, versicherte der Coach. Die Abwehrarbeit hat ihm außerordentlich gut gefallen. Es war wieder eine ideale Gelegenheit für noch weniger renommierte Kandidaten, Spielanteile und damit Erfahrungen zu sammeln in einem Duell, das ungewöhnlich früh entschieden war und in dem die Eintrittsgelder für die Ukrainehilfe bestimmt waren. Sehenswert war in jedem Fall der Treffer zum 6:1 durch Christoph Huber, der mit dem Rücken zum Tor im Fallen den Ball im Netz unterbrachte.

TSV Aichach Walther, Böhm, Chikh, Knittl, Kügle (7), Bauer (6/2), Oliver Huber (7), Euba (6), Breitsameter (5), Hartl (4), Schön (3), Clauß (1), Grosshauser (6), Atzkern (2).

Frauen Auch bei den Aichacherinnen gab es viele Tore zu sehen, 27:40 endete die Handballpartie in der Landesliga Süd gegen den TSV Schwabmünchen. So rückt der Abstieg für die Paarstädterinnen immer näher. Wann immer die Gäste in Ballbesitz kamen, brannte es lichterloh vor dem Gehäuse der Aichacherinnen. Oft genug glückten Tore in Unterzahl. Was sie in hervorragender Weise praktizierten, das war ihre offensive Abwehr. Zeitweise stand gleich die Hälfte ihrer Feldspielerinnen weit vor dem eigenen Wurfkreis. Diese Taktik erwies sich als probates Mittel, um das Schlusslicht in Verlegenheit zu bringen. Dass Öykü Keskin mit Rot ausgeschlossen wurde, fiel nicht mehr sonderlich ins Gewicht. In gut 18 Minuten kassierte sie gleich drei Zeitstrafen. Ungemein schmerzlicher war das Aus für Damaris Rheindt, die drei Minuten vor der Pause nach einem Zusammenprall mit einer Verletzung im rechten Knie vom Parkett humpelte.

Aichachs Trainer Thomas Wonnenberg war nicht überrascht über die Vorstellung der Damen aus Schwabmünchen, wohl aber sehr angetan: „Bei der Abwehr brauchst du Luft ohne Ende.“ Die ging ihnen aber irgendwann vor Anbruch der Schlussphase aus: „Da merkt man die zwei Wochen, in der wir gar nicht trainiert haben.“ Was Wonnenberg an der Spielweise des Aufstiegskandidaten, der sich bis zur Schlusssirene als ambitioniert erwies, besonders beeindruckte: „Das mit dem Konterlauf machen sie sehr gut. Das war spielerisch eines der besten Teams in der Landesliga.“ Bereits am Freitag wird es in Schwabmünchen zu einer Neuauflage dieses Duells kommen.

TSV Aichach Acar, Arnold, Kronthaler (1), Weiß (1), Vlahinic (8/2), Wonnenberg (2), A. Mahl (2), Atzkern (1), Seker, Bscheider (2), Frank, Leis (2), L. Mahl (3), Rappel (5).