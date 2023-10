Handball

04.10.2023

Frauen und Männer des TSV Aichach parallel auf dem Parkett

Plus Die Teams des TSV Aichach haben am Wochenende im ersten Durchgang Probleme, am Ende aber setzen sie sich auf fremdem Parkett jeweils mit einem Plus von drei Treffern durch.

Von Johann Eibl

Vor zehn Tagen gewannen sie ihre Heimspiele, nun gestalteten sie ihre Auswärtspartien ebenfalls siegreich. Nicht genug mit diesen Parallelen zwischen den Handballerinnen und den Handballern des TSV Aichach. Beide Teams hatten jeweils im ersten Durchgang Probleme, doch nach der Pause drehten sie den Spieß um und setzten sich jeweils mit einem Plus von drei Treffern durch.

Frauen Diesmal, so scheint es derzeit jedenfalls, können sich die Handballerinnen des TSV Aichach in der Landesliga Süd behaupten. Nach dem 28:25-Sieg bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben sie bereits 4:2 Zähler auf ihrem Konto. Christina Seidel , die Trainerin, betonte nach dem Erfolg vom Samstag: „Das sind zwei Punkte gegen den Abstieg.“ Der Start ins zweite Auswärtsspiel konnte sich sehen lassen. Mit viel Tempo und einer guten Abwehr ging der Aufsteiger mit 5:2 in Führung. „Doch dann haben wir den Faden verloren“, bedauerte Seidel : „Es fehlt noch die Konstanz, vor allem im Angriffsspiel.“

In der Halbzeit verordnete sie zusammen mit ihrer Kollegin Olivia Meier nach einem Zwischenstand von 14:14 dem TSV-Team eine offensivere Abwehr. Das war ein wichtiger Grund dafür, dass sich die Partie nun zugunsten der Gäste wendete. Insgesamt wirkte die Abwehrarbeit ordentlich, doch vermisste man gelegentlich noch die letzte Konsequenz. Im zweiten Abschnitt geriet Aichach nicht mehr in Rückstand. Christina Seidel sprach insgesamt von einer „guten Mannschaftsleistung“ und stellte zwei Spielerinnen heraus: Torfrau Vildan Acar, die in der zweiten Halbzeit einen enormen Beitrag geleistet habe, und auch Marleen Bscheider, nicht allein wegen ihrer sieben Treffer aus dem Feld heraus.

