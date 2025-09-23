Das Abenteuer Oberliga kann beginnen: Die Aichacher Handballsaison startet

In der neuen Handball-Saison ist der TSV Aichach zweimal in der Oberliga vertreten. Dabei haben in diesem Verein die Frauen den Männern, die sich im Frühjahr nach langem Warten aus der Bezirksoberliga verabschieden durften, eine Erfahrung voraus. Sie gehören dieser Klasse bereits im dritten Jahr in Folge an. In beiden Fällen stehen am Samstag die ersten Aufgaben auswärts an. Die Frauen sind bereits um 14 Uhr zu Gast beim Team zwei des TSV Haunstetten, die Männer erwartet eine weite Fahrt zum ASV 1893 Cham. Dort erfolgt der Anpfiff um 19.30 Uhr. Man darf davon ausgehen, dass beide Aichacher Mannschaften enorm gefordert sein werden in den kommenden Monaten bis zum Saisonfinale am 28. März 2026. Von einem Abenteuer zu reden, wäre sicher keine Übertreibung. Bereits beim Auftakt gebührt den Gästen nicht gerade die Rolle der Favoriten. Haunstetten II startete mit einem 36:30-Sieg beim HCD Gröbenzell, Cham setzte sich in Sauerlach mit 38:34 Toren durch. Die ersten markanten Duftmarken sind also bereits gesetzt.

Männer

Die Chamer hätten die Oberliga beinahe nach oben verlassen dürfen. Sie scheiterten in der Relegation an Haunstetten. Dass sie zuletzt Vizemeister in der Nord-Staffel wurden, besagt schon sehr viel über ihre Qualitäten. 37:7 Punkte und ein Toreplus von 122 sprechen eindeutig für die Waldler, bei denen Lukas Steif zuletzt gleich mal mit zehn Treffern, allesamt aus dem Feld heraus, aufhorchen ließ. Also ein gewichtiger Kontrahent zum Start für Aichach. Andreas Hollerweger, der neue Trainer, beschreibt die Ausgangsposition etwas anders: „Als Aufsteiger ist jeder Gegner stark.“ Wohl alle Mannschaften beklagen in der Vorbereitung das Fehlen von diversen Kandidaten wegen Urlaub oder Verletzung. Dieses Thema will der Coach ganz bewusst nicht zu hoch hängen: „Wir hadern nicht. Wir sind keine Profis, irgendwann brauchen die Leute ihren Urlaub.“

Neuer Trainer, Formationsänderungen: Handballer des TSV Aichach sind gewappnet für die Oberliga

Die aktuelle Situation beschreibt Hollerweger so: „Schaut recht gut aus.“ Bei diesem Satz denkt er nicht zuletzt an Quirin Großhauser, der im Sommer wegen angerissener Bänder pausieren musste, jetzt aber wieder parat steht: „Ob er schon voll belastbar ist, müssen wir sehen.“ Timo Stubner wird am Samstag fehlen, weil er als Polizist im Einsatz ist. Als Torhüter Nummer eins gilt Stefan Walther, sein Vertreter heißt Julian Böhm. Das bedeutet für Masin Chikh, dass der langjährige Stammspieler als dritte Lösung gilt und wohl in erster Linie fürs Team zwei in Betracht kommt. Das Ziel für den Neuling ist klar. Zumindest fünf andere Mannschaften will man hinter sich lassen, um die Klasse sichern zu können.

In einer deutlich veränderten Formation beginnt das Ringen um die Punkte. Fritz Clauß, der sich als schneller Linksaußen profiliert hat, wechselt auf die Position in der Mitte des Rückraums. „Der macht das richtig gut“, erklärt der Trainer und nennt einen wichtigen Grund, warum er sich für diesen Kandidaten in der Rolle des Spielgestalters entschieden hat: „Er hat Spielverständnis.“ Grundsätzlich meint er über diese Veränderung: „Man kann aus der Not eine Tugend machen.“ Vinzenz Hartl soll ebenfalls auf die zentrale Position wechseln.

Fit, aber noch nicht am Maximum: Handballerinnen des TSV Aichach starten bei Haunstetten II

Frauen

„Alle sind fit“, teilt Manfred Szierbeck mit, der früher für die Aichacher Männer zuständig war und nun die Frauen unter seinen Fittichen hat. Doch der neue Trainer weist auch auf ein Manko hin: „Wir sind von der Vorbereitung her nicht an dem Punkt, wo wir gerne sein wollten.“ Damit spricht er die Ausfälle auf Grund von Urlaub und Verletzungen an. Bisweilen war nur ein halbes Dutzend an Sportlerinnen im Training. Damit konnte man in den Übungseinheiten das Zusammenspiel nur in eingeschränkter Form praktizieren, Defizite ergaben sich auch im taktischen Bereich. Nicht nur vor diesem Hintergrund sagt Szierbeck über die erste Aufgabe: „Ein sehr schwieriges Spiel.“ Er glaubt, dass der TSV Haunstetten II, der HC Donau-Paar und die SG Biessenhofen-Marktoberdorf in der neuen Oberliga-Runde eine gute Rolle spielen werden.

Icon vergrößern Manfred Szierbeck sieht sein Team in der Vorbereitung noch nicht an dem Punkt, an dem er die Handballerinnen des TSV Aichach gerne sähe. Foto: Adrian Goldberg (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manfred Szierbeck sieht sein Team in der Vorbereitung noch nicht an dem Punkt, an dem er die Handballerinnen des TSV Aichach gerne sähe. Foto: Adrian Goldberg (Archivbild)

Frei von Sorgen ist freilich auch der erste Kontrahent nicht. Auf Seiten von Haunstetten fallen gleich zwei Handballerinnen mit Kreuzbandrissen an, es handelt sich dabei um zwei Leistungsträgerinnen. Dennoch schließt Manfred Szierbeck aus dieser Personalie nicht gleich auf eine markante Schwächung der Gastgeberinnen: „Die haben eine gute Nachwuchsarbeit, einen guten Unterbau.“ Darum stuft er Haunstetten als Favoriten ein. Im Team der Gäste wird sich zeigen, wie gut es gelungen ist, nach dem enormen personellen Umbau wieder eine schlagkräftige Truppe aufs Parkett zu bringen.