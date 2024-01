Handball

vor 19 Min.

Freud und Leid: Aichach zwischen Auswärtssieg und Derbyschlappe

Plus In Gräfelfing gelingt den Handballerinnen des TSV Aichach ein 24:21-Erfolg. Die Männer lassen nach der Derby-Schlappe in Friedberg die Köpfe hängen.

Von Johann Eibl

Keineswegs in Bestbesetzung starteten die Frauen und Männer des TSV Aichach ins Handballjahr 2024. Mit den personellen Problemen wurden die beiden Teams, die in ihren Auswärtsspielen jeweils zu 21 Treffern kamen, ganz unterschiedlich fertig. Die Handballerinnen ließen in der Landesliga mit einem 24:21-Erfolg beim Team II der HSG Würm-Mitte 22 aufhorchen, während die Handballer beim Team zwei des Friedberg mit 20:21 Treffern unterlagen. Am kommenden Wochenende steht die nächste Pause im Terminkalender an. Diesmal hat die Europameisterschaft der Männer Vorrang.

"Ich bin voll des Lobs", versicherte Trainerin Christina Seidel und betonte nach dem Coup in Gräfelfing: "Die haben wirklich super gespielt." Der Aufsteiger hatte die Fahrt in den Westen von München ohne Lara Leis, Marleen Bscheider und Tini Wonnenberg angetreten, die jeweils privat verhindert waren. Angesichts dieser Ausfälle wäre bereits ein Remis ein beachtliches Resultat gewesen, doch es kam noch besser. Dafür gab es mehrere Erklärungen. Einmal mehr hatte Silke Arnold ihre Torhüter-Kollegin Vildan Acar optimal eingestellt. "Das war ein Grund für den Erfolg", bestätigte Seidel. Dann sprach sie Iva Vlahinic und Lina Mahl an, die den Gastgeberinnen im Rückraum Schwierigkeiten bereiteten: "Die haben sie vor Probleme gestellt." Antonia Rappel musste diesmal angesichts der Engpässe im Rückraum einspringen, was Seidel ("Das hat sie sehr, sehr gut gelöst") nicht minder gut gefiel. Und ihre Schwester Magdalena Rappel war mit einem halben Dutzend an Treffern ebenfalls wesentlich beteiligt an diesem doppelten Punktgewinn gegen die HSG, die auch nicht in gewohnter Besetzung antreten konnte. Andererseits brachten die "Würmer" zwei Kandidatinnen aus dem Team eins zum Einsatz, das in der 3. Liga diesmal spielfrei war.

