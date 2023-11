Handball

07:00 Uhr

Fritz Clauß findet in Göggingen sieben mal die Lücke

Plus Männer des TSV Aichach gewinnen in Göggingen klar. Frauenteam kämpft bei Ingolstädter Fusionsclub und unterliegt deutlich.

Von Johann Eibl

Klare Ergebnisse verzeichnen die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach am Wochenende. Nachdem sich die Männer in der Bezirksoberliga in Göggingen mit 32:24 durchsetzten, mussten sich die Frauen im Duell der Aufsteiger in die Landesliga beim HC Donau/Paar mit 28:35 Toren geschlagen geben.

Frauen Das waren entschieden zu viele Gegentore am Sonntagabend, darum verloren die Aichacher Frauen mit 28:35 Treffern. „Es hat irgendwie in der Abwehr nicht richtig gegriffen“, rätselte Trainerin Christina Seidel . Durch eine Umstellung im Defensivverhalten kamen die Gäste nach der Pause auf vier Treffer ran, am Ende aber musste sie einräumen: „Die haben individuelle Spielerinnen, auf die wir nicht den richtigen Zugriff bekamen.“ Seidel wollte sich nicht grämen ob des Resultats: „Damit kann man leben.“ Vor allem deshalb, weil sie keinen Abfall in puncto Engagement erkannte: „Die Mädels haben gekämpft bis zum Umfallen.“

Auf beiden Seiten wurde jeweils eine Handballerin disqualifiziert. Hannah Fischer erwischte es am Schluss nach einem Foulspiel. Was Christina Seidel als wesentlich gravierender empfand, das war die Attacke von Franziska Neumeier gegen Marleen Bscheider. Nun besteht im Aichacher Lager die Sorge, diese Spielerin könnte sich eine schwere Fußverletzung zugezogen haben. In der Szene wollte Christina Seidel nicht die Rote, sondern die Blaue Karte sehen, das sei laut Regelwerk in dem Fall vorgeschrieben. Aber diese harte Strafe, die eine Sperre nach sich gezogen hätte, wollten die Unparteiischen nicht aussprechen.

