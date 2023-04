Handball

Gipfeltreffen: Aichacher Frauen verabschieden sich mit Topspiel in Kissing

Ein Ziel noch vor Augen: Am letzten Spieltag können die Aichacher Handballerinnen um Lara Leis Revanche am Kissinger SC nehmen, denn im Hinspiel kassierten die Paarstädterinnen ihre einzige Saisonniederlage.

60 Spielminuten noch – dann ist die Handballsaison 2022/23 in den Bezirksoberligen Geschichte. Die Männer des TSV Aichach erleben das Finale am Samstag um 19.30 Uhr beim Team zwei des VfL Günzburg, die Frauen verabschieden sich aus dieser Klasse am Sonntag um 16.30 Uhr beim Kissinger SC. Männer Die zweite Garnitur des VfL Günzburg ist in der Tabelle bei 11:31 Punkten weit unten angesiedelt. Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl warnt seine Leute: „Da darf man sich nicht täuschen lassen.“ Gerade in der letzten Zeit lieferten die Günzburger den Beweis dafür, dass sie nicht allein an den aktuellen Punkteständen zu bewerten sind. Bei der Zweiten in Friedberg setzten sie sich mit 30:24 durch und in Gundelfingen mit 25:24. Knittl weist darauf hin, dass dieser Gegner mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt habe und jetzt auf Kräfte aus dem Team eins bauen könne. Auf Aichacher Seite sieht es personell ähnlich aus wie zuletzt. Es werden wiederum Leute wie Konstantin Schön, Thomas Bauer und Christoph Huber nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Junge Kräfte, dürfen reinschnuppern in die BOL. Bei einem Sieg in Günzburg könnten die Aichacher Königsbrunn auf der Zielgeraden noch überholen und die Runde auf dem fünften Rang abschließen. Handball: Frauen des TSV Aichach wollen Revanche Frauen So ganz makellos weiß ist die Weste der Aichacher Handballerinnen nicht. Das liegt am Duell in der Hinrunde gegen den Kissinger SC, der sich damals denkbar knapp mit 31:30 durchsetzte. Am Samstag wollen die Gäste im Süden des Landkreises diese offene Rechnung begleichen, nachdem kein anderer Rivale in der Lage war, dem bereits feststehenden Aufsteiger in die Landesliga ein Bein zu stellen. Manfred Szierbeck, der zusammen mit seiner Frau Stephanie letztmalig als Trainer für diese Mannschaft zuständig ist, berichtet: „Seit Wochen reden die Mädels immer von diesem Spiel.“ Bei den zwei Coaches ist der Revanchegedanke weniger deutlich ausgeprägt, in der Hinrunde standen sie ja noch nicht in der Verantwortung. Dennoch betont Manfred Szierbeck: „Als Trainer will ich kein Spiel verlieren.“ Lange Zeit sah es aus, als könnte dieses Landkreisderby die Entscheidung an der Spitze der BOL herbeiführen. Doch inzwischen steht fest: Aichach wird die Runde als Nummer eins abschließen und Kissing als Vize – unabhängig vom Resultat – am Sonntag. Der Aichacher Kader könnte kaum besser besetzt sein. Es zeichnet sich ab, dass die beiden Stammtorhüterinnen Silke Arnold und Vildan Acar zwischen den Pfosten sich abwechseln können. Auch Anna Mahl wird zum Ausklang auf dem Parkett erwartet und ebenso Katja Walther, die zuletzt in Urlaub weilte. Nach der Schlusssirene dürfen die Handballerinnen des TSV Aichach so richtig auf die Pauke hauen nach einem geradezu souveränen Durchmarsch.

