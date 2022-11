Gipfeltreffen: Leis kehrt in Niederraunau in Aichacher Kader zurück

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach müssen im Topspiel auf ein Duo verzichten. Wie der Coach die Spitze verteidigen will. Aichacher Männer stehen unter Druck.

Schwierige Aufgaben warten auf die Handballmannschaften des TSV Aichach am Wochenende. Die Männer wollen die bittere Pleite gegen Lauingen-Wittislingen vergessen machen. Beim Tabellenvierten wartet aber erneut eine Herausforderung. Zum absoluten Topspiel kommt es in der Bezirksoberliga der Frauen. Spitzenreiter Aichach reist dazu zum ärgsten Verfolger.