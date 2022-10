Handball

Heiße Derbys: Aichacher Mannschaften erwarten enge Duelle

Konstantin Schön (Mitte gegen Bobingen) ist am Samstag im Derby gegen den Kissinger SC wieder fit. Dann wollen die Handballer des TSV Aichach mit einem Sieg

Plus Die Handballer des TSV Aichach empfangen den Kissinger SC. Die Frauen treffen im Spitzenspiel auf den TSV Haunstetten III. So sieht es personell aus.

Mehr Derby geht nicht für die Handballermannschaften des TSV Aichach. Am Samstag empfangen sowohl die Männer als auch die Frauen zwei Lokalrivalen in der heimischen Vierfachturnhalle. Die Handballer treffen in der Bezirksoberliga auf den Kissinger SC. Die Frauen laden zum Spitzenspiel gegen den TSV Haunstetten III.

