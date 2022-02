Handball

06:00 Uhr

Aichacher Handball-Frauen wollen im Landkreis-Derby den ersten Sieg

Tini Wonnenberg und die Handballerinen des TSV Aichach warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Am Sonntag geht es zum Derby zum Kissinger SC.

Plus Die Landesliga-Frauen des TSV Aichach bekommen es in Kissing mit einem zusätzlichen Nachteil zu tun. Die TSV-Männer wollen Spitzenreiter Schwabmünchen stoppen.

Von Johann Eibl

Nachdem in den vergangenen Tagen bekannt wurde, dass die Auflagen wegen der Corona-Pandemie deutlich gelockert werden, darf man davon ausgehen, dass die Saison 2021/22 im Handball wie vorgesehen über die Bühne gehen kann. Das Virus freilich ist nicht verschwunden, das haben in letzter Zeit auch die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach, die diesmal Auswärtsspiele zu bestreiten haben, erfahren müssen. Zum Glück sind die Auswirkungen wohl nicht so gravierend, dass ihre Teams dadurch geschwächt werden könnten.

