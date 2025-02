Mäßiger Start - starkes Finale: Aichacher Teams gewinnen Landkreisderbys

Es hätte gar nicht viel gefehlt, und die Handballerinnen und die Handballer des TSV Aichach hätten am Samstag ihre Heimspiele mit exakt dem gleichen Resultat für sich entschieden. Dieses Kunststück klappte nicht ganz. Wichtiger aber war, dass die Frauen gegen den Kissinger SC mit 36:24 die Oberhand behielten und die Männer mit 35:25 gegen den TSV Friedberg II. In beiden Partien waren die Gäste nicht gewillt, sich in ihre Rolle als Außenseiter ohne Widerstand zu fügen. Erst im Laufe der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Ergebnis jeweils so, wie man es beim Blick auf die Tabelle eigentlich von Anfang hätte erwarten können.

