Mit breiter Brust: Schwierige Auswärtsaufgaben für Aichach

Welche Fußballspiele können am Wochenende noch über die Bühne gehen? Im Handball braucht man sich in der Richtung keine Sorgen zu machen. Allenfalls in Extremsituationen fallen in diesem Sport Partien aus. Daher haben sich in Aichach die Handballerinnen und Handballer auch ganz normal vorbereitet auf ihre Aufgaben, die für sie jeweils am Sonntag anstehen. Um 13 Uhr treten die Frauen beim zweiten Team des TSV Herrsching an, die Männer sind um 17 Uhr bei der HSG Lauingen-Wittislingen zu Gast.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herrsching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis