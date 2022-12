Handball

18:25 Uhr

Nach der Pause platzt bei den Aichacher Handballern der Knoten

Der Aichacher Timo Stubner (am Ball) war gegen Haunstetten zwar grippegeschwächt, er war beim dritten Heimsieg aber trotzdem mit dabei.

Plus Trotz personeller Nöte feiern die Aichacher Männer in der Handball-Bezirksoberliga einen klaren Heimsieg. In welchen Spielsituationen sie besonders stark sind.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Der dritte Heimsieg für die Handballer des TSV Aichach in der Bezirksoberliga binnen 14 Tagen stellt keine Überraschung dar. Staunen aber darf man ein wenig über die Höhe des Resultats. Dass sich das dritte Team des TSV Haunstetten gleich mit 20:33 Toren geschlagen geben musste, das war nicht unbedingt zu erwarten.

