Handball

vor 17 Min.

Nach Entlassung in Göppingen: So geht es für Hartmut Mayerhoffer weiter

Plus Hartmut Mayerhoffer coachte in Friedberg und Aichach. Bis Ende 2022 war er beim Bundesligisten Frischauf Göppingen. So geht es dem Augsburger nach dem Rauswurf.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Eine Woche Spanien: Bei diesen drei Worten denkt wohl jeder unwillkürlich an Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Hartmut Mayerhoffer verbrachte einige Tage auf der iberischen Halbinsel. Aber nicht so sehr zum Ausspannen, zum Erholen. Vielmehr versuchte der Handballtrainer, der zur Zeit ohne Engagement ist, sich beruflich weiterzubilden. Dabei durfte er einem ehemaligen spanischen Nationaltrainer über die Schulter schauen. Der Augsburger coachte bis November 2022 den Bundesligisten Frischauf Göppingen. Was der 53-Jährige für die Zukunft plant und wie er mit dem Rauswurf umgeht.

