Nach Machtdemonstration: Aichach II bejubelt Aufstieg

Das Zweite Handball-Frauenteam des TSV Aichach deklassiert Mering und sichert Platz zwei. Damit steht der Aufstieg in die Bezirksliga fest.

Erstaunliches gab es beim Spiel der Zweiten Frauenmannschaft des TSV Aichach in der Bezirksklasse nach 20 Minuten auf der Anzeigetafel zu lesen: Aichach 15 Tore, Mering drei. Dieser Zwischenstand zeigt, wie stark die Abwehr der Paarstädterinnen arbeitete, galt es doch, sich für die Vorrundenniederlage zu revanchieren und den zweiten Tabellenplatz zu sichern. Beides gelang dank einer überragenden Leistung von Torhüterin Anja Finkenzeller und immer wieder spektakulären Balleroberungen.

Zudem lief die Angriffsmaschinerie über Nikola Lochner, Lena Widmayr und Laura Kronberg äußerst erfolgreich, sodass die TSV-Damen mit einer 21:5-Führung in die Pause gingen. In der zweiten Spielzeit ging das Handballfest vor großer Kulisse um die beiden Routiniers Tini Wonnenberg und Trainerin Iris Kronthaler weiter. Den Kasten hütete nun die ebenfalls bärenstarke Selina Lange. Die Gäste vom SV Mering begannen nun zu resignieren und kassierten am Ende eine 14:38-Niederlage. Mit dieser eindrucksvollen Vorstellung, an der auch die Abwehr mit Katharina und Franziska Braun, Marie-Luise Werner, Katharina Baumgärtner und Ida Markowski ihren Anteil hatte, können die Aichacherinnen nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Die Mannschaft feierte nach der Partie somit den Aufstieg in die Bezirksliga. (rla)