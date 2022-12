Nach Pause: Aichacher Handballerinnen suchen Spielrhythmus

Plus Die Handballer des TSV Aichach stehen im Duell der Tabellennachbarn gegen Königsbrunn unter Druck. Die Handballerinnen haben diesmal einen Nachteil.

Während die Handballmänner des TSV Aichach am Samstag einiges gutzumachen haben, dürfen die Handballerinnen aus der Paarstadt nach dreiwöchiger Pause endlich wieder ran.