Nach Zwangspause: Schlüsselspieler kehrt in Aichacher Team zurück

Bei den Aichacher Handballmännern kehrt Konstantin Schön zurück in das Team. Die Aichacher Handballerinnen müssen zu einer ungewohnten Zeit ran.

Die Corona-Zwangspause ist zu Ende, jetzt darf wieder Handball gespielt werden. Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für die Frauen und Männer des TSV Aichach erneut um Punkte. Am Samstag steht ein doppelter Heimspieltag an. Die Männer erwarten in der Bezirksoberliga zur gewohnten Stunde um 19.15 Uhr den TSV Meitingen. Ungewöhnlich ist dagegen die Anspielzeit für die Frauen, die in der Landesliga bereits um 15.15 Uhr den TSV Schwabmünchen begrüßen.

Männer Dass die Pandemie im März den Sportlern noch mal das Stoppschild vor die Nase halten würde, damit hatten sicher nur noch wenige gerechnet. Aus Sicht des TSV Aichach hatten die Spielausfälle aber auch einen positiven Aspekt. Auf diese Weise fehlte Konstantin Schön weniger oft als nach seiner Knie-Operation eigentlich zu befürchten war. Der Rückraumakteur trainiert wieder normal mit, sodass seiner Rückkehr am Samstag nichts im Wege stehen sollte. Ansonsten wurde am Mittwoch der letzte TSV-Handballer in Sachen Corona freigetestet.

Der TSV Meitingen kommt mit einem Team in die Halle am Aichacher Gymnasium, bei dem es in dieser Runde ungemein schlecht läuft. Acht Spiele, acht Niederlagen. Gleichwohl hält Aichachs Spielertrainer Stefan Knittl gar nichts davon, das Schlusslicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Hinspiel unterlagen die Meitinger mit 23:27, doch kurz nach der Pause stand es unentschieden. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt der Coach, der sich noch gut an den zwölffachen Torschützen Stefan Michel auf der halblinken Position erinnert. Außerdem verfügt Meitingen über einen wieselflinken Rechtsaußen. Bereits am nächsten Mittwoch geht für die Aichacher mit dem Nachholspiel zuhause gegen Friedberg II die Punktejagd weiter. Knittl nimmt’s mit Humor: „Wir probieren eine englische Woche aus, ob uns die liegt. Das ist das Schöne, dass wir einen großen Kader haben. Einmal Training sollte diesmal als Vorbereitung ausnahmsweise reichen.“

Aichacher Handballerinnen wittern Chance

Frauen Die Handballerinnen des TSV Aichach müssen ebenfalls eine Zusatzschicht einlegen, am Freitag treten sie in Schwabmünchen an. Am Samstag treffen die Gegner in Aichach aufeinander. Am Dienstag wurde beim TSV locker trainiert, zwei Tage später kehrte man in den gewohnten Modus zurück, um vielleicht diesmal das erste Erfolgserlebnis zu feiern. Fehlen wird Selina Lange, die Torhüterin ist umgeknickt und will es nächste Woche wieder im Training versuchen. Vergangene Woche wäre der Kreis der Kandidaten für die Übungseinheit zu klein gewesen, also verzichtete man auf die Übungseinheiten.

Für Trainer Thomas Wonnenberg ist klar, dass seine Spielerinnen auf ein echtes Topteam treffen werden. Allerdings gilt dieser Gegner nicht unbedingt als unbezwingbar. „Die haben paar Schnitzer neig’haut“, sagt Wonnenberg und verweist damit auf deren vier Niederlagen. Auf Lea Lammich, die Tochter des Trainers und eine der besten Handballerinnen in dieser Liga, gilt es besonders aufzupassen.