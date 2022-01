Handball

vor 19 Min.

Nach Zwangspause: Zum Start fehlen Aichach zwei Spieler

Plus Die Handballer des TSV Aichach kehren am Samstag in Göggingen nach der Zwangspause auf das Parkett zurück. Zwei Spieler fallen aus verschiedenen Gründen aus.

Von Johann Eibl

Ab Samstag darf wieder Handball gespielt werden. Das hat der Bayerische Handballverband schon vor geraumer Zeit so mitgeteilt. Und an dieser Regelung wird sich auch nichts mehr ändern, wenngleich die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie sich ständig nach oben bewegen. Für den TSV Aichach bedeutet das konkret: Die Männer setzen ihre Runde in der Bezirksoberliga mit dem Auftritt am Samstag um 19.30 Uhr in Göggingen fort. Die Frauen befinden sich dagegen weiter im Wartestand, ihr erstes Landesligaspiel ist erst für Samstag, 5. Februar, zu Hause gegen den HCD Gröbenzell II vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen