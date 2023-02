Handball

18:00 Uhr

Nächster Kantersieg: Aichachs Handballerinnen stehen kurz auf Aufstieg

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach marschieren in Richtung Titel. Die Aichacher Männer verlieren Coach Stefan Knittl, gewinnen aber Derby in Kissing.

Von Johann Eibl

Die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach dürfen mit einem ruhigen Gewissen in die Faschingspause starten. Denn zuvor setzten sie sich noch bei ihren Auswärtsspielen durch. Die Frauen empfahlen sich mit einem 36:29-Sieg beim TSV Haunstetten III für die Landesliga, die Männer behielten im Landkreisderby beim Kissinger SC mit 32:24 die Oberhand. Langweilig wird’s den beiden Teams auch in den nächsten Wochen nicht.

