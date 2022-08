Neuer Trainer für Aichacher Handball-Frauen: So tickt Lutz Augner

Plus Die Aichacher Handballerinnen haben einen neuen Trainer. Seit diesem Sommer gibt Lutz Augner die Kommandos. Was der 63-Jährige vor hat.

Gut zwei Monate vor dem Start der neuen Handballsaison hat das erste Frauenteam des TSV Aichach einen neuen Trainer. Lutz Augner hat den Absteiger aus der Landesliga übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Wonnenberg an, der seine Tätigkeit aus privaten Gründen beendet hat.