Niederlage am grünen Tisch, Sieg im gelben-blauen Hexenkessel

Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Am Freitagabend wurde bekannt, dass den Handballern des TSV Aichach der 23:20-Sieg beim TSV Göggingen aberkannt wurde. Der damalige Verlierer erhält die Punkte am grünen Tisch. Damit ist der Vorsprung der Aichacher als Spitzenreiter der Bezirksoberliga auf Göggingen über Nacht gleich um vier Zähler geschrumpft. Mit Lucas Schubert tauchte damals ein Mann auf dem Spielberichtsbogen auf, der nach seinem Wechsel von der SG 1871 Gersthofen im Sommer auch aufgrund einer Kreuzbandverletzung noch keine Spielberechtigung besitzt. Möglich zwar, dass Aichach Einspruch einlegt. Vorerst aber ist der Traum von einem lockeren Saisonfinale in den nächsten Wochen zerstört.

