Handball

06:00 Uhr

Nur nicht stolpern: Aichacher Handballer starten nach Zwangspause

Plus Nach einer Punktspielpause steht am Samstag wieder ein Doppel-Spieltag für die Handballabteilung des TSV Aichach auf dem Programm. Auf das wird es ankommen.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Pause ist vorbei, jetzt gilt für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach die Devise Schlag auf Schlag. In diesem Jahr stehen noch jeweils sechs Aufgaben bis zum 16. Dezember an, zunächst mit einem Doppelspieltag am Samstag zu Hause. Die Frauen erwarten um 17.15 Uhr in der Landesliga Süd den PSV München, um 19.30 Uhr legen die Männer in der Bezirksoberliga gegen das zweite Team des TSV Haunstetten los.

Frauen Als Vizemeister der Bezirksoberliga Oberbayern stiegen die Münchnerinnen auf. Es kommt somit am Samstag zu einem Duell der Neulinge, die sich bislang in der neuen sportlichen Umgebung ähnlich gut schlugen. Somit spricht einiges für ein spannendes Kräftemessen. „Das ist ’ne Mannschaft, die immer oben dabei war, auch in der Landesliga “, sagt die Aichacher Trainerin Christina Seidel . Eine weitere Erkenntnis, die noch wichtiger sein dürfte für das Aufeinandertreffen am Samstag: „Eine Mannschaft, die uns körperlich sehr überlegen sein wird.“ Die Münchnerinnen werden also ein Plus in der Form aufweisen, dass sie groß gewachsen sind. Dieses Manko kann der TSV nicht so einfach ausgleichen. Spielerisch und mit hohem Tempo will man daher dagegenhalten.

Christine Seidel und die Aichacher Handballerinnen wollen den Sieg im Aufsteigerduell. Foto: Goldberg Foto: Adrian Goldberg

Es ist davon auszugehen, dass die Aichacherinnen wieder den gewohnten Kader aufbieten können. Die jüngste Unterbrechung der Saison diente dazu, um Schwachstellen auszubügeln. Dieses Vorhaben gelang freilich nur in eingeschränkter Form. Seidel verweist darauf, dass einige Spielerinnen in anderen Städten studieren und daher bei einigen Übungseinheiten nicht zur Verfügung stehen: „Das ist schade. Aber man ist froh, dass sie dabei sind im Kader.“ Mit dieser Problematik muss sicher auch die Konkurrenz fertig werden. Das gelingt mal leichter und manchmal führt sie auch zu einer Schwächung der Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen