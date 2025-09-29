Hartes Brot in den Oberligen: Aichacher Handballteams verlieren ihren Auftakt

Aller Anfang ist schwer. Wer einen Blick auf die ersten Ergebnisse in der neuen Handball-Saison wirft, wird aus Sicht des TSV Aichach an dieses alte Sprichwort erinnert. Der Auftakt fiel den Männern, die beim ASV Cham mit 19:37 unterlagen, ebenso schwer wie den Frauen, die bei der zweiten Vertretung des TSV Haunstetten mit einer 20:32-Niederlage vom Parkett gingen. In beiden Fällen sollte man aber in Rechnung stellen, dass die Siegerteams wohl auch in den kommenden Wochen mehr oder weniger häufig punkten werden. Die Gäste mussten erkennen, welch hartes Brot sie in ihren Oberligen vorgesetzt bekommen werden.

Männer: Bereits in der ersten Minute wurde Fritz Clauß für zwei Minuten ausgeschlossen. Es dauerte nicht lange, ehe der ASV seine Überlegenheit in Toren zum Ausdruck brachte. Das 20:9 zur Pause war durchaus als Vorentscheidung zu werten, in diesem Stil ging es danach weiter, der Rückstand wuchs kontinuierlich an. Die Aichacher erlaubten sich zudem den Luxus, von fünf Siebenmetern gleich vier nicht zu verwandeln. Ähnlich war es bei den Möglichkeiten aus dem Feld heraus. Trainer Andreas Hollerweger: „Es waren 15 Hundertprozentige, die wir nicht gemacht haben.“ Mit der Startphase konnte er leben: „Da haben sich die Jungs an das gehalten, was wir ihnen gesagt hatten und was sie sich auch selbst vorgenommen hatten. Aber dann kam es zu einem Bruch.“ Die Gäste suchten nun vornehmlich direkte Zweikämpfe, anstatt den Ball laufen zu lassen. Und dann stellte sich immer öfter heraus, was keine echte Überraschung war: Die Chamer wirkten abgeklärter, routinierter.

Überdeutliche Niederlage des TSV Aichach in Cham: Chancenverwertung am Ende mangelhaft

Die Aichacher mussten am Samstag einige Erfahrungen sammeln. Nicht nur in der Form, dass man nach der weiten Reise erst tief in der Nacht wieder zurückgekehrt war. Laut Trainer waren da einige Mosaiksteinchen, aus denen man nun lernen muss. Beispielsweise, dass die Schiedsrichter nicht bei jedem Körperkontakt gleich auf Freiwurf entscheiden. Und dann wäre noch die Halle in Cham anzusprechen, die Hollerweger „speziell“ nennt: „Das hat den einen oder anderen von uns schon aus dem Konzept gebracht.“ Die ASV-Fans waren nicht nur laut, sie hatten sich auch unmittelbar am Spielfeldrand platziert und sparten nicht an Kommentaren.

TSV Aichach: Walther, Böhm, Schmid (3), Silvan Großhauser (1), Wonnenberg (1), Riedmann, Mössle, Hartl (1/1), Clauß (5), Quirin Großhauser (7), Seidler, Kappler (1).

Siebenmeter: 4:5. – Zeitstrafen: 5:3.

„Ein bissel hoch“: TSV Aichach verliert beide Halbzeiten gegen den TSV Haunstetten II mit 16:10

Frauen: Wer einen Blick auf die Aichacher Aufstellung wirft, wird schnell erkennen können, wie gravierend sich das Personal verändert hat. Die Hälfte der Namen ist neu im Vergleich zur vergangenen Saison. Das ist ein Grund, warum der Start mit einer Differenz von einem Dutzend Toren daneben ging. Dabei verzeichneten die Gäste ein Kuriosum. Beide Halbzeiten endeten mit dem gleichen Resultat: 16:10.

„War ein bissel hoch“, meinte Trainer Manfred Szierbeck zum Endstand, seiner Ansicht hätten ein paar Tore weniger dem Spielverlauf eher entsprochen. An der Dominanz des Siegers aber wollte er nicht rütteln: „Haunstetten ist der Favorit in der Liga.“ Szierbeck dachte keineswegs daran, mit seiner neuen Truppe über Gebühr ins Gericht zu gehen. Er wies vielmehr darauf hin, dass man phasenweise eine gute Abwehrleistung bot: „Ich bin nicht unzufrieden. Das ist der erste Schritt auf einem langen Weg.“ Was sollte die Mannschaft im dritten Jahr in der Oberliga besser machen? „Wir müssen die Fehler abstellen“, so der Coach.

TSV Aichach: Acar, Kotas, Öttl (1), Vlahinic (6), Antonia Rappel (5), Lorenz (1), Euba (1), Ogbebor, Langenwalter (2), Seker, Steppich, Nemec, Türk (1), Widmayr, Magdalena Rappel, Fischer (3).

Siebenmeter: 6:1. – Zeitstrafen: 4:6.