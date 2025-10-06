Icon Menü
Handball-Oberliga: Mit Aichach ist zu rechnen

Handball-Oberliga

Mit Aichach ist zu rechnen

Sowohl die Frauen als auch die Männer des TSV empfehlen sich beim Heimauftakt für eine erfolgreiche Saison in ihren Oberligen. Erstere gehen trotz 35 Treffern leer aus.
Von Johann Eibl
    Vielleicht auch einer für die Ringerabteilung des TSV: Quirin Großhauser im engen Zweikampf mit seinem Dietmannsrieder Kontrahenten.
    Vielleicht auch einer für die Ringerabteilung des TSV: Quirin Großhauser im engen Zweikampf mit seinem Dietmannsrieder Kontrahenten. Foto: Michael Hochgemuth

    Vor Beginn der Handball-Saison 2025/26 durfte man in Aichach durchaus darüber debattieren, inwieweit die Teams bei Frauen und Männer in der Lage sein würden, in ihren Oberligen mitzuhalten. Schließlich waren die personellen Veränderungen enorm, nicht zuletzt bei den Trainern. Und die Männer begaben sich nach dem Aufstieg in ein gefährliches Fahrwasser, das schon vielen Vorgängern zum Verhängnis wurde. Der erste Heimspieltag am Samstag lieferte einen Anhaltspunkt dafür, wie die Runde laufen könnte. Den Frauen des TSV Aichach, die gegen den HC Donau/Paar mit 35:36 Toren unterlagen, ist ebenso eine gute Rolle zuzutrauen wie den Männer, die gegen die HG Dietmannsried/Altusried zu einem 28:28 kamen. Und die Aussichten für die nächsten Wochen erscheinen gar nicht so schlecht, denn in beiden Lagern sollte sich die personelle Lage noch bessern.

