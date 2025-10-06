Mit Aichach ist zu rechnen

Vor Beginn der Handball-Saison 2025/26 durfte man in Aichach durchaus darüber debattieren, inwieweit die Teams bei Frauen und Männer in der Lage sein würden, in ihren Oberligen mitzuhalten. Schließlich waren die personellen Veränderungen enorm, nicht zuletzt bei den Trainern. Und die Männer begaben sich nach dem Aufstieg in ein gefährliches Fahrwasser, das schon vielen Vorgängern zum Verhängnis wurde. Der erste Heimspieltag am Samstag lieferte einen Anhaltspunkt dafür, wie die Runde laufen könnte. Den Frauen des TSV Aichach, die gegen den HC Donau/Paar mit 35:36 Toren unterlagen, ist ebenso eine gute Rolle zuzutrauen wie den Männer, die gegen die HG Dietmannsried/Altusried zu einem 28:28 kamen. Und die Aussichten für die nächsten Wochen erscheinen gar nicht so schlecht, denn in beiden Lagern sollte sich die personelle Lage noch bessern.

