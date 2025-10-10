Neulinge unter sich

Am zweiten Auswärtsspieltag geht‘s für den Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach in die gleiche Richtung, nämlich nach Osten. Am Samstag stehen in ihren Oberligen jeweils Aufgaben im Westen von München an. Die Frauen sind um 17.30 Uhr zu Gast bei der HSG Würm-Mitte 22, für die Männer erfolgt der Anwurf eine halbe Stunde später beim Eichenauer SV.

Männer In Herrsching unterlagen die Eichenauer zum Start, danach aber fuhren sie sechs Punkte ein, weil sie gegen Unterpfaffenhofen-Germering ebenso siegten wie in Regensburg. Damit schlossen die Oberbayern an die tollen Leistungen der Saison 2024/25 an, als sie bereits am fünftletzten Spieltag den Titelgewinn in der Bezirksoberliga Alpenvorland und damit den Aufstieg perfekt machten. Die Bilanz mit 41:3 Punkten war ähnlich glanzvoll wie die des Gegners am Samstag.



Mit dem Sprung nach oben ergab sich für den TSV Aichach wie für die anderen Neulinge eine Veränderung, die nur wenige so richtig zur Kenntnis nehmen. Nun müssen von den Punktspielen Videoaufnahmen erstellt werden, anhand derer sich die Gegner informieren können. Stefan Walther, der Aichacher Keeper, hat das in der vergangenen Woche offensichtlich in hervorragender Weise gemacht. „Wenn ein Spieler unter Druck zum Wurf kommt, der verhält er sich immer gleich“, erläutert Trainer Andreas Hollerweger einen wichtigen Aspekt für die vorzügliche Leistung seiner Nummer eins. Nun bleibt abzuwarten, ob die Rechnung auch im zweiten Auswärtsspiel aufgeht. Im Aichacher Lager ist nach wie vor Geduld angesagt, wenn es darum geht, wann verschiedene Kräfte uneingeschränkt zur Verfügung stehen werden. Das gilt etwa für Kreisläufer Hannes Wanie, mit dem im November oder erst im Dezember zu rechnen sein wird, und auch für Alexander Maas, der für die Mitte des Rückraums vorgesehen ist. „Der ist noch mal eine andere Qualität als Felix Clauß“, so der Trainer. Maas studiert und spielt Handball derzeit in Dänemark. Wenn er im Januar wieder in Aichach aufkreuzt, dann könnte Clauß auf die Position des Linksaußens zurückkehren, wo er in der Bezirksoberliga eine Säule im erfolgreichen Aufstiegskampf war.

„Den müssen wir in den Griff kriegen“, sagt Andreas Hollerweger über Manuel Riemenschneider, den überragenden Werfer beim SVE. Riemenschneider agierte in Fürstenfeldbruck höherklassig und hat nun in drei Auftritten bereits 27-mal getroffen hat, Bruder Claudio ist für die Siebenmeter zuständig. Vinzenz Hartl kehrt in den TSV-Kader zurück, Jakob Kappler dagegen fehlt, weil er als Soldat auf einem Lehrgang weilt.

Frauen Die „Würmer“ haben sich gleich wieder in den oberen Rängen festgebissen, nachdem sie die Vorsaison auf dem vierten Platz abgeschlossen hatten. Zwei Siege und ein Unentschieden stehen bisher zu Buche, damit ist schon einiges gesagt über das Potenzial, das in dieser Truppe steckt. Mit 32:25 und 38:24 endeten die Duelle in der vergangenen Runde zwischen den beiden Rivalen am Samstag, jeweils für die Heimmannschaft. Manfred Szierbeck, der Aichacher Trainer, hatte dieses Team, das seine Heimspiele in erster Linie in Gräfelfing oder Planegg bestreitet, sicher nicht zu Unrecht zum engsten Kreis der Favoritinnen gezählt. „Die sind zusammen geblieben“, sagt er nun über die Würmerinnen: „Ein guter, eingespielter Kader.“ In dem Emilia Seethaler und Johanna Stenzel die Fäden ziehen.

„Die sollten uns liegen“, sagt der Coach über den kommenden Gegner: „Wenn wir den Trend fortsetzen und die Fehler verringern, dann hoffe ich darauf, dass wir was Zählbares mitnehmen.“ Das Trio, das zuletzt fehlte und aus Anna Euba, Lena Rappel sowie Marleen Steppich (geborene Bscheider) bestand, ist diesmal wieder dabei. Hanna Fischer kann aber wegen Terminen an der Uni nicht mitspielen, was Manfred Szierbeck sehr bedauert: „Die ist immer für acht, neun Tore geht.“ Nadine Langenwalter fehlt erkrankt.