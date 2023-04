Handball

Party und Pech: Gemischte Saison für Aichachs Handballabteilung

Plus Während die Handballerinnen des TSV Aichach souverän Meister werden, hinken die Männer den Erwartungen hinterher. Das sind die Planungen für die neue Spielzeit.

Eitel Sonnenschein bei den Aichacher Handballerinnen, die in beeindruckender Weise ihre Bezirksoberliga beherrschten, gedrückte Stimmung dagegen bei den Männern, die in ihrer Klasse mit Rang fünf vorliebnehmen mussten. So könnte man die Saison 2022/23 der Ersten Handballmannschaften im TSV Aichach bilanzieren.

Einen Aufstiegskuchen gab es für die Handballerinnen des TSV Aichach nach der souveränen Meisterschaft. Foto: Adrian Goldberg Foto: Adrian Goldberg

Damit konnten ganz gewiss selbst die größten Optimisten nicht rechnen: Von den 16 Spielen in der Bezirksoberliga gestalteten die Handballerinnen des TSV Aichach nicht weniger als 15 siegreich. Der Vorsprung betrug am Ende stolze sieben Zähler auf den Kissinger SC, den Vizemeister, der als einziger Kontrahent dazu in der Lage war, dem Rückkehrer auf dem Weg zurück in die Landesliga ein Bein zu stellen. Mit 31:30 setzte sich der KSC am 11. Dezember 2022 in Aichach durch. Der Klassenprimus meisterte alle anderen Hürden. So musste man in der abgelaufenen Runde ohne die routinierten Kräfte Tini Wonnenberg und Iris Kronthaler auskommen. Der Trainerwechsel während der Saison – auf Lutz Augner folgten Manfred und Stephanie Szierbeck - hinterließ ebenfalls keinerlei Spuren in der Erfolgsbilanz. Und das Gleiche lässt sich über die lange Pause vom 11. Februar bis zum 26. März sagen. Danach ging die Tore- und Punktejagd gleich wieder munter weiter. Schade war eigentlich nur, dass das letzte Heimspiel am 4. Februar über die Bühne ging. Titelgewinn und Aufstieg hätten die Handballerinnen nur zu gerne vor eigenem Publikum gefeiert.

