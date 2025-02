Riesenschritt Richtung Aufstieg: Aichacher Handballer besiegen Spitzenteam

Der Start in den Februar hätte für die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach besser nicht laufen können. Zuerst setzten sich die Frauen in der Oberliga Süd beim TSV Brannenburg durch. Der Sieg fiel mit 26:25 Toren denkbar knapp aus. Deutlicher setzten sich die Männer in der Bezirksoberliga durch, sie gewannen mit 23:20 in Göggingen bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Gleichzeitig gingen Schwabmünchen und Niederraunau als Verlierer vom Parkett, sodass Titel und Aufstieg für Aichach immer näher rücken. Wenige Stunden vor den beiden Auswärtsspielen am Samstag wurde bekannt, dass die Trainer in beiden Mannschaften, Christina Seidel und Konstantin Schön, im Frühjahr ihre erfolgreiche Tätigkeit beenden.

Frauen: Jetzt braucht man sich im Lager der Aichacher Handballerinnen keine großen Gedanken mehr zu machen über einen möglichen Abstieg. In Brannenburg feierten sie den dritten Auswärtssieg, der mit 26:25 hauchdünn ausfiel. Die Gastgeberinnen lagen zeitweise mit vier Toren vorne, ab dem Zwischenstand von 23:23 geriet Aichach nicht mehr in Rückstand.

Sieg in Brannenburg: Damen des TSV Aichach müssen sich über Abstieg keine Gedanken mehr machen

Elsa Wonnenberg fehlte verletzt, für Sevde Seker war der Auftritt schon vor der Pause zu Ende. Sie wurde nach einem Foul mit der Roten Karte ausgeschlossen. Trainerin Christina Seidel war am Samstag als Auswahltrainerin im Einsatz, ihre Rolle in Brannenburg übernahm Thomas Wonnenberg. Diese Szene bewertete er so: „Kann man geben, könnte man auch mit zwei Minuten ahnden.“

Insgesamt sprach er von einem „beachtlichen Kraftakt“. Im ersten Abschnitt habe die Abwehr keinen Zugriff bekommen, auch in der Offensive lief es nicht nach Wunsch: „Wir haben die Dinger nicht nei g´haut.“ Nach der Pause kassierte man nur noch zehn Treffer, das war die Basis für die Wende, die in den letzten Minute auch an der Anzeigetafel sichtbar wurde.

TSV Aichach: Acar, Arnold, Walther (1), Vlahinic (5/2), Antonia Rappel (1/1), Tini Wonnenberg (2), Seker, Bscheider (2), Leis, Mahl (6), Widmayr, Magdalena Rappel (1), Fischer (7), Lochbrunner (1). – Siebenmeter: 2:3. – Zeitstrafen: 5:3. – Vorkommnisse: Rote Karte Seker (Aichach/27:17/Foul).

Aichacher Handballer stimmen sich mit Sieg in Göggingen auf Aufstieg ein

Männer: Nur für kurze Zeit lagen die Aichacher in Rückstand, danach aber gaben sie den Ton an in diesem Spitzenspiel, das ausgesprochen torarm über die Bühne ging. „Die Halle war extrem rutschig“, teilte Trainer Konstantin Schön zur Begründung mit. Um Gefahren zu minimieren, seien die Akteure nicht so energisch wie gewohnt zu Werke gegangen.

„Das war wirklich ein Kampfspiel“, so Schön: „20 Gegentore sind sehr gut.“ Dass man erneut einen Konkurrenten im Spitzenkampf bezwang, das gefiel ihm ebenso wie die Tatsache, dass Niederraunau und Schwabmünchen am gleichen Abend leer ausgingen. Damit konnte man von einem Riesenschritt in Richtung Aufstieg sprechen.

Direkte Konkurrenten Niederraunau und Schwabmünchen verlieren zeitgleich

Erneut trug Quirin Großhauser acht Treffer zum Sieg bei, diese Ausbeute war umso beachtlicher, weil dieser Rückraumakteur gesundheitlich angeschlagen war. Schön sprach noch einen anderen Spieler in positiver Hinsicht an: „Euba hat richtig gut gespielt, vor allem in der Abwehr.“ Stefan Walther bot erneut eine starke Leistung im Aichacher Kasten, auch Vinzenz Hartl zählte zu den Matchwinnern. Über ihn meinte der Coach: „War sehr gut, dass er nicht mehr beim Kanu war.“ Und nicht zuletzt zollte er den beiden Schiedsrichtern ein Lob: „Das Spiel war sehr gut gepfiffen.“

TSV Aichach: Walther, Chikh, Silvan Großhauser, Maas (2), Leopold (1), Stubner (1/1), Riedmann, Euba (1), Hartl (2), Clauß (5), Quirin Großhauser (8), Wolf (2), Huber (1), Schubert. – Siebenmeter: 4:3. – Zeitstrafen: 2:3.